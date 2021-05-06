Вакцина «Спутник лайт» зарегистрирована в России

В РФ зарегистрирована однокомпонентная вакцина против коронавируса «Спутник лайт», сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ)

«Министерство здравоохранения РФ, НИИ им Н. Ф. Гамалеи и РФПИ объявляют о регистрации однокомпонентной вакцины «Спутник лайт» против новой коронавирусной инфекции. Препарат «Спутник лайт» является первым компонентом вакцины против коронавируса «Спутник V», – передает сообщение фонда ТАСС.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что вакцина «Спутник Лайт» снижает, но не исключает вероятность тяжелого течения COVID-19. Срок действия «Лайта» будет в три-четыре раза меньше, чем у препарата «Спутник V», состоящего из двух компонентов. Препарат будет использоваться государствами, у которых нет возможности приобрести полноценные вакцины, не на территории России.

В начале апреля в Москве завершился набор добровольцев для клинических испытаний вакцины «Спутник лайт», они получили инъекцию препарата.