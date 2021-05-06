 

Исследователи: Определённая диета может защитить от слабоумия

06.05.2021, 14:34, Разное
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Зарубежные исследователи назвали определённый режим питания, защищающий мозг от процессов, которые приводят к слабоумию. Это средиземноморская диета.
Учёные в ходе очередного исследования с участием 512 человек доказали, что именно средиземноморская диета за счёт обилия бобовых, овощей и фруктов, злаков и рыбы, а также мононенасыщенных жирных кислот предотвращает риск возникновения болезни Альцгеймера. Данный рацион с низким содержанием красного мяса и молочных продуктов сохраняет остроту мозга у пожилых людей и способствует укреплению памяти.

Было доказано, что люди, в основе питания которых средиземноморская диета (орехи, семена, овощи и фрукты, оливковое масло, рыба и курица), больше отличались скоростью мышления, памятью и эрудицией, чем те, кто предпочитает более жирную пищу. Также можно есть хлеб и макаронные изделия из цельнозерновых культур.

В целом подобный рацион снижает не только риск возникновения болезней Альцгеймера и Паркинсона, но и защищает от сердечно-сосудистых заболеваний, а также от сахарного диабета и онкологии. Более того, средиземноморская диета неразрывно связана с активным образом жизни. Поэтому консультанты по здоровому питанию рекомендуют начать заняться спортом, для старта идеально подойдут ходьба и плавание.

Источник: ufatime.ru



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