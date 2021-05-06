 

Медики подсказали, как начать делать утреннюю зарядку

06.05.2021, 14:34, Разное
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Российские медики подсказали, как начать заниматься спортом. Для старта идеально подойдёт утренняя зарядка.
Все знают – утренняя зарядка полезна для организма. Эксперты объясняют, что люди, которые планируют начать заниматься спортом, могут найти много отговорок: дефицит времени или проблемы со здоровьем. Самое главное – убедить себя, что физическая нагрузка действительно нужна, а для большей мотивации лучше найти напарника. Регулярная 15-минутная гигиеническая гимнастика не только поднимет настроение, но и улучшит работоспособность на весь день. Комплекс упражнений, выполняемых сразу после сна, повысит общий тонус и жизнедеятельность, а также поспособствует закаливанию организма.

Начинать зарядку можно даже в кровати, к примеру, подтягивать ноги к груди или делать велосипед. Также рекомендуется выполнять разминочные упражнения на плечевые, тазобедренные, коленные и голеностопные суставы, а также на основные группы мышц.

Во время зарядки, которая может стать началом тренировки, важно не забывать пить воду. Это облегчит движение крови к участкам, испытывающим нагрузку, к сердцу и скелетным мышцам.

Источник: ria.ru



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