Медики подсказали, как начать делать утреннюю зарядку

Российские медики подсказали, как начать заниматься спортом. Для старта идеально подойдёт утренняя зарядка.

Все знают – утренняя зарядка полезна для организма. Эксперты объясняют, что люди, которые планируют начать заниматься спортом, могут найти много отговорок: дефицит времени или проблемы со здоровьем. Самое главное – убедить себя, что физическая нагрузка действительно нужна, а для большей мотивации лучше найти напарника. Регулярная 15-минутная гигиеническая гимнастика не только поднимет настроение, но и улучшит работоспособность на весь день. Комплекс упражнений, выполняемых сразу после сна, повысит общий тонус и жизнедеятельность, а также поспособствует закаливанию организма.

Начинать зарядку можно даже в кровати, к примеру, подтягивать ноги к груди или делать велосипед. Также рекомендуется выполнять разминочные упражнения на плечевые, тазобедренные, коленные и голеностопные суставы, а также на основные группы мышц.

Во время зарядки, которая может стать началом тренировки, важно не забывать пить воду. Это облегчит движение крови к участкам, испытывающим нагрузку, к сердцу и скелетным мышцам.

Источник: ria.ru