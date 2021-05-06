 

Activision Blizzard анонсировала выход новой части Call of Duty в этом году

06.05.2021, 14:34, Разное
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Компания Activision, выпускающая игры, поделилась предназначенным для инвесторов отчетом за первый квартал 2021 года, после чего было объявлено о скором выходе новой части Call of Duty.
Инвесторам стало известно, что с прошлого года выручка компании поднялась на 27%, чистый доход тоже вырос, но уже на 23%. Продажи платных дополнений внутри самой игры возросли на целых 60%, что стало отличным показателем.

В скором времени после выхода отчета пользователей уведомили о выходе следующей части игры, который состоится осенью текущего года и будет доступен для самых новейших консолей. Выйдет и обновление мобильного приложения.

Call of Duty Mobile, которую установили свыше 500 миллионов пользователей, заработала компании более миллиарда долларов.
Разработчики упомянули, что также планируют выпустить Diablo Immortal, и этим они обрадовали фанатов игр еще больше.

Источник: www.igromania.ru



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