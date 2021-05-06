 

Должностные лица ЮЖД присвоили около 1 млн грн, который предназначался на зарплаты сотрудникам – прокуратура

06.05.2021, 14:32, Новости дня
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Сообщается, что в филиале ЮЖД в Купянском районе Харьковской области подчиненным предлагали не оформлять отпуска за свой счет, чтобы продолжалось начисление заработной платы, а деньги отдавать своим руководителям.

“Отсутствие работников на рабочем месте чиновники прикрывали недостоверными внесениями рабочего времени в табеле учета, а также оформляли фиктивные больничные”, – говорится в сообщении. 

По предварительным оценкам, в результате использования этой схемы должностными лицами филиала был нанесен ущерб государству на сумму около 1 млн грн.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Проведен ряд обысков в семи структурных подразделениях “Укрзалізниці”, в ходе которых полиция изъяла документацию учета рабочего времени, данные о начислении заработной платы и другие доказательства.

Подозрения пока никому не вручены.

Контекст:

В середине апреля СБУ сообщала, что с начала 2021 года предупредила убытки государственного АО “Укрзалізниця” на сумму 116,6 млн грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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