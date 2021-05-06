Епифаний провел с Блинкеном короткую, но содержательную беседу – Православная церковь Украины

“Встреча состоялась на территории Свято-Михайловского златоверхого монастыря. […] Особое внимание во время короткой, учитывая краткую и насыщенную программу визита господина Блинкена, но содержательной встречи было уделено вопросу становления Православной церкви Украины, важности устранения искусственных препятствий при свободном, на основе принципов свободы совести, определении общинами своей принадлежности”, – говорится в сообщении.

В ходе общения Епифаний “выразил благодарность американской стороне за твердую поддержку Украине в контексте противодействия внешним вызовам, которым продолжает противостоять наше государство, а также в вопросах защиты свободы совести на оккупированных Россией территориях – в Крыму и на Донбассе”.

Также предстоятель ПЦУ объяснил “важность выдающихся усилий США в вопросе консолидации международной поддержки Украины и усиления санкционного давления и сдерживания РФ”, пока не будет восстановлена территориальная целостность Украины.

“Были обсуждены планы следующих двусторонних контактов. Митрополит Епифаний пожелал господину Блинкену продуктивного визита и успеха в работе на должности государственного секретаря США”, – отметили в ПЦУ.

Блинкен и Епифаний вместе возложили цветы к Стене памяти погибших украинских героев.

Контекст:

В Киев Блинкен прибыл 5 мая. Это первый визит Блинкена в Украину как госсекретаря.

Вместе с Блинкеном Украину посещает Нуланд. Для нее эта поездка тоже будет первым визитом в Украину на этой должности. Нуланд – один из ключевых американских дипломатов и политиков, отвечавших за поддержку Украины во время событий на Евромайдане и в последующем жестком военном противостоянии с Россией.

Кулеба говорил, что одной из ключевых тем визита Блинкена в Украину будет безопасность.

Блинкен выступает за предоставление Украине военной помощи и содействие в борьбе с коррупцией. Дед Блинкена Морис родился в Киеве, когда город был частью Российской империи, и переехал в США.

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