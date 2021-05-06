“Появляется море возможностей”. Slavia после новости о разводе с Dzidzio поделилась новыми снимками с отдыха

“Майские праздники закончились. Возвращаюсь домой. Фото символическое: когда ветер перемен открывает новые двери, появляется море возможностей”, – написала она.

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Публикация от SLAVIA (@slavia_official)

Контекст:

В 2013 году Slavia (Ярослава Хома) вышла замуж за Dzidzio (Михаила Хому).

24 апреля 2021 года Dzidzio заявил, что они с женой больше не пара. “Мы договорились развестись”, – рассказал артист, уточнив, что около девяти месяцев живут раздельно. Детей у пары нет. Певица, комментируя заявление мужа, призналась, что до последнего пыталась спасти брак.

В марте 2021 года Slavia жаловалась, что муж уделяет ей мало времени, но не говорила о том, что они расстались.

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