К скованной цепью паре в Харькове присоединилась еще одна девушка

Участники эксперимента объяснили, что это их персональный тренер.

“По пути к спортивной карьере мы с Викой отсеяли около десяти псевдотренеров с их упражнениями-убийцами. И теперь хотим познакомить вас с нашим персональным тренером Натальей Ассатур”, – написали влюбленные.

По их словам, после запроса Наталья ознакомилась с их медицинскими показателями, задала вопросы, и в итоге оказалось, что ей “необходимо полностью оказаться в таких же условиях”, как скованная цепью пара – “начиная от утренней чистки зубов, заканчивая постановкой телевизора в режим sleep, лежа в кровати”.

“Многие пишут, что эксперимент заходит немножко далеко, но результат того стоит, друзья”, – заявила пара.

На опубликованной фотографии видно, что тренер соединена цепью с Викторией, так что девушка оказалась посередине, и у нее не осталось ни одной свободной руки.

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Несколько дней назад пара сообщала, что планирует снять цепь в мае, так что, вероятно, ходить скованными втроем экспериментаторы будут недолго.

На сайте фитнесс-центра “Металлист” в Харькове сообщается, что Ассатур – тренер высшей категории, призер региональных чемпионатов по бодибилдингу и фитнес-бикини. Она тренируется 10 лет, а тренером работает 4 года.

Контекст:

Пара из Харькова заковалась в цепь 14 февраля. Планировалось, что так они проведут три месяца, чтобы установить мировой рекорд. Идея приковаться возникла после ссоры, когда девушка сказала, что соберет вещи и уедет, а партнер заявил, что он ее привяжет.

Уже на следующий день у пары распухли руки из-за плохого кровообращения, а у девушки остались ожоги от сварки. Однако за несколько дней отек сошел, так что они продолжили эксперимент.

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