 

“Полный позор и унижение”. Трамп раскритиковал блокировку своих аккаунтов в соцсетях

06.05.2021, 14:32, Новости дня
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Трамп посчитал блокировку своих аккаунтов в Facebook, Twitter и Google “полным позором и унижением” для США.

По словам экс-президента, он лишился свободы слова, потому что “леворадикальные идиоты боятся правды”.

Трамп также назвал соцсети “коррумпированными компаниями, которые должны заплатить политическую цену”. По мнению 45-го президента США, им нельзя позволять разрушать и “превращать в руины выборный процесс”.

Контекст:

Надзорный совет Facebook поддержал решение соцсети от 7 января ограничить доступ Трампа к размещению контента на его странице в Facebook и в аккаунте Instagram. Совет отметил, что в постах Трампа от 6 января были серьезные нарушения стандартов соцсети.

Трамп 6 января на митинге перед Белым домом заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

Впоследствии страницы Трампа в Facebook, Instagram и Twitter были временно заблокированы из-за постов в поддержку сторонников, штурмовавших Капитолий. А 9 января соцсеть Twitter навсегда забанила аккаунт Трампа, где было 88 млн подписчиков. 

19 февраля в интервью изданию Huffpost Трамп заявил, что не будет возвращаться в Twitter, потому что там стало “очень скучно и миллионы людей уходят”. Также экс-президент США назвал отметки о проверке фактов под его постами “позорными”.

Племянница Трампа Мэри утверждала, что из-за блокировки в Twitter ее родственник расстроился больше, чем из-за поражения на выборах президента.

Трамп стал более уравновешенным после того, как перестал пользоваться социальными сетями, и впервые за четыре года – веселее. Об этом 16 апреля написало издание Business Insider.

4 мая Трамп запустил сайт donaldjtrump.com, где он может публиковать заявления, изображения и видео.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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