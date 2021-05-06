Скандалы: Dogecoin обогнал «Газпром»

Созданная ради шутки криптовалюта обогнала по капитализации российского газового монополиста

Сюрреалистическое ралли на рынке криптовалют получило нового героя. Dogecoin — токен, созданный программистами-троллями на основе интернет-мема и получивший всемирную популярность из-за первоапрельских твитов Илона Маска, — взлетел в цене на 96% за неделю и обогнал по капитализации почти все «голубые фишки» российского рынка. На 12.38 среды DOGE прибавляет на 35,5%, до 0,66 доллара за единицу. За последние шесть недель он подорожал в 12 раз, а с начала года — более чем в 160 раз и вышел на четвертое место по капитализации среди всех криптовалют — 83,65 млрд долларов.

Это на 8 млрд долларов больше, чем, например, у «Газпрома» (75 млрд долларов), и в 1,5 раза выше, чем у Лукойла (56 млрд долларов). Среди всех российских компаний лишь одна пока «держит оборону», хотя и на близкой дистанции — это Сбербанк с капитализацией 87,6 млрд долларов.

Dogecoin — это криптовалюта, созданная программистами Билли Маркусом и Джексоном Палмером. Проект задумывался ради шутки на фоне ажиотажа вокруг bitcoin, который в 2013 году стремительно набирал популярность. Dogecoin Маркус и Палмер создали на основе популярного в то время интернет-мема про собаку породы сиба-ину. Изображение собаки попало на логотип криптовалюты и стало ее символом.

Маск, как давний поклонник криптовалют и мемов, в последние месяцы неоднократно подстегивал интерес инвесторов к DOGE. Так, в начале апреля он написал, что SpaceX доставит «буквальный Dogecoin на буквальную Луну», что вызвало предположения о том, что это действительно может быть так. Но позднее миллиардер-изобретатель опроверг эту информацию, назвав ее «первоапрельской шуткой». Впрочем, после этого основатель Tesla и SpaceX снова написал, что DOGE — его любимая криптовалюта, чем вызвал новый скачок цены.