Скандалы: Мосгорсуд защитил банкиров от прокуроров

Сроки посадок топ-менеджеров банка «Единственный» не изменились, несмотря на все старания надзорного ведомства

Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд отказался изменить обвинительный приговор и «утяжелить» наказание бывшим руководителям разорившегося несколько лет назад КБ «Единственный» Никите Шестакову и Станиславу Ялымову. Суд первой инстанции признал их виновными в хищении около 1,2 млрд руб. средств банка с помощью выдачи фиктивных кредитов и назначил по три года колонии общего режима. Прокуратура посчитала, что, несмотря на признание вины подсудимыми, судебное решение является несправедливым из-за чрезмерной мягкости. А потому просила назначить экс-банкирам шесть и пять с половиной лет лишения свободы соответственно. Однако суд не только отказал надзорному ведомству, но и постановил освободить осужденных, так как они успели отбыть свои сроки за время, пока шло предварительное и судебное следствие.

Просьба изменить приговор бывшему председателю правления ООО «КБ »Единственный»» 57-летнему Никите Шестакову и экс-директору кредитного департамента банка 49-летнему Станиславу Ялымову содержалась в апелляционном представлении в Мосгорсуд Хамовнической межрайонной прокуратуры. В надзорном ведомстве посчитали несправедливым приговор бывшим банкирам, которые в декабре прошлого года были признаны Хамовническим судом виновными в особо крупном хищении или растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Рассматривавшая их дело судья Марина Сырова, известная по целому ряду громких процессов, включая приговор участницам Pussy Riot и вору в законе Тариэлу Ониани, приговорила каждого из подсудимых к трем годам колонии общего режима.

Представители гособвинения, которые требовали в прениях сторон шесть лет лишения свободы для Шестакова и пять лет и шесть месяцев для его подельника, говорили о чрезмерной мягкости наказания и просили городской суд вернуться к ранее ими оглашенным срокам.

Кроме того, прокуроры считали несправедливым отправку иска о возмещении нанесенного ущерба признанным потерпевшей стороной как правопреемника рухнувшего банка АСВ более чем на 1 млрд руб. в гражданское судопроизводство.

Впрочем, апелляционная инстанция МГС все эти претензии отвергла, согласившись с мнением стороны защиты об обоснованности и законности решения судьи Сыровой.

«Мы не обжаловали решение суда первой инстанции и удовлетворены исходом рассмотрения дела в Мосгорсуде»,— заявил “Ъ” адвокат одного из подсудимых Матвей Цзен. Он особо отметил, что Мосгорсуд постановил освободить обоих осужденных, так как они уже полностью отбыли назначенное им наказание во время предварительного следствия и суда — в зачет им пошло время, проведенное в СИЗО и под домашним арестом. «Наши доверители даже немного пересидели»,— сообщил господин Цзен, отметив, что пришлось производить довольно сложные математические расчеты, переводя годы в конкретные дни и т. д.

Кроме того, сложными вычислениями пришлось заниматься и в связи с заявленным гражданским иском, так как имелись разночтения между суммами, которые были названы в нем и в иске, поданном в арбитраж к бывшим руководителям и владельцам банка и уже удовлетворенном.

«В них звучат разные суммы, а также фигурируют разные лица, договоры и т. д., а потому мы считаем правильным направление иска в гражданское судопроизводство, с тем чтобы там были определены точные суммы и надлежащие ответчики»,— пояснил господин Цзен.

Надо отметить, что коммерческий банк «Единственный» был относительно небольшим по размеру активов, специализировался на обслуживании и кредитовании корпоративных клиентов, но существовал довольно долго — с момента образования еще в 1994 году до отзыва лицензии ЦБ в 2015 году за проведение рискованной политики. Вскоре стало известно, что финансовую дыру в «Единственном» введенная временная администрация оценила примерно в 775 млн руб. при стоимости активов чуть более чем 52 млн руб. Через некоторое время представители АСВ подали иск в арбитражный суд о возмещении убытков к бывшему руководству и владельцам банка на 1,155 млрд руб. В числе ответчиков числились помимо прочих Никита Шестаков, который был как одним из крупнейших акционеров, так и председателем правления кредитного учреждения, и его заместитель Павел Сычев.

Чуть позже ГСУ СКР возбудило уголовное дело о многомиллионных хищениях. Речь шла о выдаче фиктивных кредитов почти на 1,2 млрд руб. фирмам, которые не вели реальной финансово-хозяйственной деятельности. В рамках расследования были задержаны и помещены в СИЗО с санкции суда Шестаков и Сычев, а также Станислав Ялымов, как глава кредитного департамента. Правда, со временем меру пресечения всем им смягчили и перевели под домашние аресты.

По данным “Ъ”, все трое начали давать признательные показания, а Сычев заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве.

В результате его дело было выделено в отдельное производство и передано в суд первым для рассмотрения в особом порядке без вызова свидетелей и изучения материалов. Процесс по делу Никиты Шестакова и Станислава Ялымова, несмотря на признание вины, шел в общем процессе, но также сильно не затянулся. В итоге все трое получили одинаковое наказание — по три года колонии общего режима. Ни в одном из случаев решение прокуратуру не устроило, но только по Павлу Сычеву, которому прокуратура требовала увеличить срок заключения до четырех лет и восьми месяцев, представление было рассмотрено ранее, чем в отношении его бывших коллег по банку, однако результат везде был одинаковым. Надо, кстати, отметить, что основное расследование по факту хищений в банке «Единственный» формально не завершено, так как в нем еще остались «неустановленные следствием лица».

Сергей Сергеев