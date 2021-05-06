Новую станцию Аминьевская МЦД-4 откроют в 2021 году

Для МЦД-4 строится новая станция Аминьевская. Она улучшит транспортную доступность районов Раменки и Очаково-Матвеевское, где суммарно проживают около 270 тысяч человек.

Аминьевская МЦД-4 станет частью транспортно-пересадочного узла, который соединит четвертый диаметр с перспективной одноименной станцией Большой кольцевой линии метро. Пересадка будет осуществляться по принципу “сухие ноги” – выходить на улицу будет не нужно. Об этом сообщила глава Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

Рядом со станцией Аминьевская появятся остановки наземных автобусных маршрутов. Для комфорта пассажиров путь от МЦД и метро оборудуют навесами.

Территорию вокруг Аминьевской благоустроят. Там оборудуют пешеходные, велосипедные дорожки, пункты велопроката и велопарковки.

В рамках реализации проекта в Западном административном округе появятся три новые улицы. Одну из них построят от проезда Стройкомбината до Аминьевского шоссе. Там будут тротуары, пешеходные переходы, остановки общественного транспорта. Также строители возведут внеуличные переходы через пути железной дороги от Большой Очаковской улицы.

До конца 2021 года на четвертом диаметре построят и реконструируют семь станций, сообщил руководитель столичного стройкомплекса Андрей Бочкарев. Он напомнил, что сейчас на МЦД-4 возводят Минскую и Аминьевскую. Также ведутся работы по реконструкции станций Кокошкино, Мещерская, Матвеевская и Апрелевка, добавил Бочкарев.

Ранее о ходе строительства Московских центральных диаметров рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Для запуска МЦД-4 реконструируют и увеличат пропускную способность участка Московской железной дороги Москва-Каланчевская — Москва-Пассажирская-Курская.

Четвертый диаметр объединит несколько направлений железной дороги и свяжет почти все вокзалы Москвы: Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Савеловский, Рижский и Белорусский. МЦД-4 улучшит транспортную доступность 23 районов столицы, где проживают около 2,5 миллиона человек. А жители Подмосковья смогут гораздо быстрее добиваться до центра – время в пути сократится на 13%.

При этом по удобству МЦД не уступает метрополитену, заметил градоначальник.

“Вся тарифная система — когда ты заходишь уже в МЦД, ты дальше передвигаешься по городу по единому билету, не оплачивая отдельно каждую поездку”, – подчеркнул Собянин.

Первые два московских центральных диаметра открылись в ноябре 2019 года. Они связали Одинцово и Лобню, Подольск и Нахабино. Пассажиров перевозят современные поезда “Иволга” с системой климат-контроля и Wi-Fi. Оплатить проезд можно картой “Тройка”.

Интервал движения поездов на МЦД приближен к метрополитену. В час пик составы ходят каждые пять минут. График работы диаметров аналогичен подземке – с 5:30 утра до 1:00 ночи.