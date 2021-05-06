 

Под Москвой задержали выбросившего соседку из окна мужчину

06.05.2021, 14:24, Разное
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Под окнами одного из домов в подмосковном Орехово-Зуеве прохожие обнаружили тело 47-летней женщины. По словам очевидцев, несчастная выпала из окна собственной квартиры на пятом этаже. При этом соседи слышали в доме крики.

Подозрение пало на 48-летнего соседа женщины. Мужчина отпираться не стал, признался в убийстве и рассказал о том, как все произошло.



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