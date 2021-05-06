Где лежит Бузова? – Личное мнение

Ближе к вечеру помоечные издания и их Телеграм-каналы взорвались новостью: гОленька Бузова в реанимации!

Кто-то сказал, что что-то прооперировали. Ещё вчера Бузова радовала ботов в своём Инстаграме сиренью, и вот тебе на — несчастье!



Красиво лежит, как Ленин. Фото: Соцсети

Одновременно с этим, Бузова в юбилейный 101-й раз закрыла свой аккаунт для посторонних.

Что же случилось с гОленькой?

Вы не поверите, находятся ещё те идиоты, которые услышав про реанимацию Бузовой бегут к ней в Инстаграм и подписываются, чтобы посмотреть, что там внутри!



Фото: Соцсети

Глядя на это безумие, я понимаю: если такие люди существуют в природе, то они, безусловно, заслуживают такого персонажа как Бузова!

Простенькие. Жадненькие до трагедии. Любопытные до подробностей из реанимации. И совершенно глупые, раз ведутся постоянно на одно и то же — сообщения во вшивых источниках про лежащую под капельницей с отключенными мониторами плохую актрису.

https://t.me/lenamiro/8718

Нет, я и вполне допускаю, что рано или поздно Бузова окажется в реанимации. Учитывая райдер с двумя бутылками крепкого палкоголя, это может произойти в любой момент. Но даже в этом случае — что вам за дело? Помер Максим, как говорится, ну и помер.

Оккупировавшие Инстаграм тётки из Одноклассников должны превентивно подписаться на гОленьку. У неё там всё, в чём они так нуждаются — букеты сирени, пьяные песни и чудесные воскрешения.

А вообще, конечно, страшно за этих людей без малейшего намёка на критическое мышление.

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