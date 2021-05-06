Кристина Асмус поделилась спортивными успехами дочери: видео

Сейчас Кристина Асмус популярная, востребованная актриса театра и кино, она много снимается как в полнометражных фильмах, так и в сериалах. В прошлом Кристина – успешная спортсменка, у нее разряд кандидата в мастера спорта по спортивной гимнастике. Недавно Асмус, которая недавно отметила 33-й день рождения, вспомнила былое и показала, что все еще может делать сложные гимнастические элементы. А теперь похвасталась успехами 7-летней дочери Насти, опубликовав в социальной сети видео, на котором девочка удачно сгруппировавшись делает сальто вперед.

Насмотрелась маминого инстаграма – подписала видео Кристина Асмус.

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Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

Дочь Кристина Асмус и ее бывшего мужа шоумена Гарика Харламова Анастасия разносторонне развитый ребенок. Еще совсем недавно, когда родители завели для девочки отдельную страницу в Instagram, Настя признавалась, что хочет стать ветеринаром, занимается плаванием, вокалом и танцами, слушает Егора Крида, а колесо научилась делать дома сама. Но как оказалось, помимо всего прочего, девочка занимается и спортивной гимнастикой. К слову, на подстраховке у Насти Харламовой родная тетя – младшая сестра мамы Кристины – Карина Асмус. Карина трижды призер чемпионата Европы по гимнастике, Мастер спорта международного класса, а ныне тренер и фитнес-инструктор.

Напомним, что Настя Харламова родилась 5 января 2014 года в семь актрисы Кристины Асмус и шоумена Гарика Харламова. Недавно Кристина поделилась с подписчиками воспоминаниями о том дне, когда узнала, что скоро будет мамой.

Только со временем я поняла, что все это неважно в сравнении с ребенком. Я мало делюсь личным, но для меня нет ничего дороже времени с дочкой. Никакой проект, режиссёр и гонорар не заменят общения с ней. Я часто говорю своему агенту и пиарщику, что ужасно занята в этот день работой, но на самом деле беру выходные.

У меня не было четкого периода, когда я поняла, что хочу стать мамой. Я всю жизнь мечтала о ребенке. Помню как узнала, что беременна.. Мы с Гариком были дома и собирались утром в клинику на мою гастроскопию (под общим наркозом) Но интуиция подтолкнула сделать тест (хотя срок был всего недели 1,5) И вот заветные две полоски, отмена гастроскопии в тот день и самые счастливые 7 лет в моей жизни! – написала Асмус. Несмотря на то, что Гарику и Кристине не удалось сохранить брак и они развелись, Харламов и Асмус продолжают воспитывать дочь вместе, сообща, равноправно уделяя ребенку время.