NTD – в 2023 году туристы смогут выйти на арену римского Колизея

Римскому Колизею вернут арену, которую соорудят из сотен влагоустойчивых деревянных дощечек. Как передаёт NTD, их сделают подвижными, и они смогут поворачиваться, чтобы пропускать естественный свет в подвальные сооружения. После реконструкции посетители смогут смогут заходить на арену и увидеть амфитеатр с того же ракурса, с которого его видели древнеримские гладиаторы.

Древнеримскому Колизею вернут арену. Это будет высокотехнологичная конструкция из сотен влагоустойчивых деревянных дощечек. Их сделают подвижными, и они смогут поворачиваться, чтобы пропускать естественный свет в подвальные сооружения.

До конца XIX века в Колизее был пол. Его разобрали археологи, которые хотели лучше изучить подземные помещения. В них в древние времена ожидали сражений гладиаторы и дикие животные.

Проект по реконструкции пола будет выполнять инженерная компания из Милана. Стоимость работ оценивают почти в 20 миллионов евро. Завершить строительство планируют к 2023 году.

После этого люди смогут заходить на арену. Они увидят амфитеатр с того же ракурса, с которого его видели древнеримские гладиаторы.

Колизей был построен на заре нашей эры. Это самое известное сохранившееся сооружение Древнего Рима. Амфитеатр мог вмещать 50 тысяч зрителей. Предполагается, что до строительства подвальных помещений в Колизее также устраивали морские сражения, заливая его водой.

До пандемии архитектурную достопримечательность ежегодно посещали миллионы туристов.

Дата выхода в эфир 04 мая 2021 года.