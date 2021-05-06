 

В Приднестровье началась вакцинация от коронавируса «Спутником V»

06.05.2021, 13:45, Новости дня
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Вакцинация российским препаратом от коронавируса «Спутник V» началась в непризнанной Приднестровской Молдавской республике, сообщила пресс-служба минздрава ПМР.

«Прививки делают в Тирасполе (1 и 3 поликлиниках) и центральной поликлинике Бендер. Сначала – осмотр врача, затем – вакцинация. Сегодня планируют привить около 600 человек», – передает сообщение ведомства ТАСС.

В Приднестровье ранее проводилась вакцинация препаратами AstraZeneca (привиты первой дозой 2079 человек) и Pfizer (привиты двумя дозами вакцины 900 человек).

В конце апреля в республику поступила 31 тыс. доз «Спутника V». В первую очередь будут привито около 140 тыс. пенсионеров.

Глава ПМР Вадим Красносельский ранее отметил, что ажиотаж вокруг прививочной кампании препаратом «Спутник V» ожидаем. «Важно не допустить хаоса. Все должно пройти планомерно. Необходимо соблюсти этапность», – сказал он.

По данным оперативного штаба Приднестровья, сейчас в республике лечатся от коронавируса 1655 человек. Всего с начала пандемии коронавирус был выявлен у 47 953 человек, скончались 1134 жителя ПМР.

В январе президент Молдавии страны Майя Санду заявила, что власти Молдавии не будут препятствовать вакцинации жителей Приднестровья российским препаратом «Спутник V».

Напомним, эффективность вакцины на уровне 91,6% подтверждена публикацией данных в ведущем медицинском журнале The Lancet. В марте «Спутник V» назвали самой узнаваемой вакциной против коронавируса.



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