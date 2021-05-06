Елена Малышева обрушилась с критикой на полных пенсионеров

Ведущая и доктор Елена Малышева набросилась с критикой на полных пенсионеров. По ее словам, худеть можно бесплатно, не покупая ее курс. К тому же она напомнила, что в блокадном Ленинграде не было полных людей.

Малышева похвасталась результатами похудения участницы проекта «Сбрось лишнее, выживи и выиграй миллион». Женщина смогла сбросить 24 килограмма. В процессе похудения участнице помогали советы Елены Малышевой и команды профессионалов, которую она собрала. Женщина соблюдала авторскую диету теледоктора. Приобрести этот курс – недешевое удовольствие. В Сети многие пенсионеры жалуются на то, что получаемых денежных средств не хватает на покупку продуктов для правильного питания.

Как считает Елена Малышева, низкие социальные выплаты – просто отговорки людей с ожирением. Им не хватает силы воли, чтобы сбросить лишние килограммы. Теледоктор считает, что похудеть можно совершенно бесплатно, необходимо просто перестать себя жалеть.

Елена Малышева зарабатывает огромное количество денежных средств на своем бизнесе. Год назад появились сведения о том, что ведущая приобрела в США настоящий дворец, где проживают два ее сына. Согласно предварительным подсчетам, за дом она могла заплатить 6,4 миллиона долларов. Сама же Елена Васильевна проживает в роскошном особняке в Подмосковье.

Источник: www.instagram.com