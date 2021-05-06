 

Елена Малышева обрушилась с критикой на полных пенсионеров

06.05.2021, 13:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ведущая и доктор Елена Малышева набросилась с критикой на полных пенсионеров. По ее словам, худеть можно бесплатно, не покупая ее курс. К тому же она напомнила, что в блокадном Ленинграде не было полных людей.
Малышева похвасталась результатами похудения участницы проекта «Сбрось лишнее, выживи и выиграй миллион». Женщина смогла сбросить 24 килограмма. В процессе похудения участнице помогали советы Елены Малышевой и команды профессионалов, которую она собрала. Женщина соблюдала авторскую диету теледоктора. Приобрести этот курс – недешевое удовольствие. В Сети многие пенсионеры жалуются на то, что получаемых денежных средств не хватает на покупку продуктов для правильного питания.

Как считает Елена Малышева, низкие социальные выплаты – просто отговорки людей с ожирением. Им не хватает силы воли, чтобы сбросить лишние килограммы. Теледоктор считает, что похудеть можно совершенно бесплатно, необходимо просто перестать себя жалеть.

Елена Малышева зарабатывает огромное количество денежных средств на своем бизнесе. Год назад появились сведения о том, что ведущая приобрела в США настоящий дворец, где проживают два ее сына. Согласно предварительным подсчетам, за дом она могла заплатить 6,4 миллиона долларов. Сама же Елена Васильевна проживает в роскошном особняке в Подмосковье.

Источник: www.instagram.com



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.12 / Выключенная реальность

03.09 / Необъяснимая фотография с Марса завела ученых в тупик

16.04 / “I`ll be back!”: Арнольд Шварценеггер замучил родственников своей надоедливой привычкой

29.11 / Учёные доказали, что перец чили полезен для здоровья

23.03 / Астроном-любитель с Земли увидел вспышку сверхновой в созвездии Кассиопеи

01.02 / Закрытый город

26.04 / Археолог нашел в Норвегии самое древнее наскальное изображение лодки в Европе

12.10 / Капитан «космического ядерного буксира»

23.01 / Мнение: Как нам обустроить Россию будущего без Навального и Ко?

05.10 / Мнение: Застой сельского хозяйства в СССР, боеготовность вооружённых сил и шпионские утюги

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика