 

Для работы над «Суперменом» Warner bros ищет темнокожего режиссера

06.05.2021, 13:42, Разное
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Сотрудничающие киностудии Warner bros и DC Films поделились информацией, что им требуется режиссер для обновленной версии фильма о Супермене, в которой впервые за всю историю появится стальной чернокожий человек. Особенность поиска режиссера заключается в том, что он, как и главный герой, должен быть афроамериканцем.
В числе возможных претендентов находятся Шака Кинг, с которым студии Warner bros уже полюбилось работать, Стивен Кейпл мл., Реджина Кинг. На данный момент киностудия не давала комментариев насчет специфического критерия подбора команды, но известно, что и сценарист картины тоже темнокожий.

На счет кандидатов на главную роль мало что известно, но вероятнее всего, актера выберут малоизвестного, как это происходило с Генри Кавиллом и Брэндоном Рутом. Сотрудничество с ними принесло большой успех, который руководство студии, видимо, рассчитывает повторить.

В качестве продюсера, о чем стало недавно известно, выступит Джей Джей Абрамс.

Источник: www.igromania.ru



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