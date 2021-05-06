 

Медики рассказали о серьезном вреде шашлыка для организма

06.05.2021, 13:42, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Медики рассказали о том, что употребление шашлыка может нанести серьезный вред организму человека. Традиционно это блюдо едят на майские праздники. Выбирая в качестве закуски мясо, приготовленное на открытом огне, необходимо учитывать возможные последствия его поедания.
На шашлыке образуется вредная корочка, которая содержит канцерогены. Часто вместе с мясом люди употребляют спиртные напитки и закуски, тяжелые для пищеварения. Рекомендуется есть шашлык вместе с овощами и зеленью. К тому же важно не переедать, чтобы не было тяжести в желудке.

Для пикника стоит выбирать маложирные сорта мяса, например, индейку или курицу, на мангале также можно приготовить рыбу. За день в организм не должно поступить более 200 граммов высокобелкового продукта.

Медики рекомендуют отказаться от употребления магазинных кетчупов и майонезов. Лучше приготовить соус дома и взять его с собой на природу. Отправляясь на пикник, необходимо помнить, что не существует безопасных доз алкоголя, поэтому важно знать меру. Врачи советуют не только есть и распивать спиртное, но и гулять, играть в подвижные игры.

Источник: rusvesna.su



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.09 / Ученые из США рассказали о выражении лица флиртующей женщины

26.07 / Уравнитель огурцов

01.10 / Усыновителям в России планируют предоставить льготную ставку по ипотеке

03.08 / Ученые сообщили о сроках наступления глобальной катастрофы

19.02 / Мнение: Хуситы заняли Марибскую плотину

04.08 / Как камера видеонаблюдения зафиксировала появление человека из «неоткуда»?

18.11 / Тело покойного Романа Виктюка могут кремировать из-за коронавируса

05.03 / Мнение: Корчи Рыжкова

06.11 / Вместо Трампа и Байдена президентом США может стать 80-летняя женщина

30.04 / Американские диетологи назвали самый опасный способ приготовления яиц

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика