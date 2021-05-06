Медики рассказали о серьезном вреде шашлыка для организма

Медики рассказали о том, что употребление шашлыка может нанести серьезный вред организму человека. Традиционно это блюдо едят на майские праздники. Выбирая в качестве закуски мясо, приготовленное на открытом огне, необходимо учитывать возможные последствия его поедания.

На шашлыке образуется вредная корочка, которая содержит канцерогены. Часто вместе с мясом люди употребляют спиртные напитки и закуски, тяжелые для пищеварения. Рекомендуется есть шашлык вместе с овощами и зеленью. К тому же важно не переедать, чтобы не было тяжести в желудке.

Для пикника стоит выбирать маложирные сорта мяса, например, индейку или курицу, на мангале также можно приготовить рыбу. За день в организм не должно поступить более 200 граммов высокобелкового продукта.

Медики рекомендуют отказаться от употребления магазинных кетчупов и майонезов. Лучше приготовить соус дома и взять его с собой на природу. Отправляясь на пикник, необходимо помнить, что не существует безопасных доз алкоголя, поэтому важно знать меру. Врачи советуют не только есть и распивать спиртное, но и гулять, играть в подвижные игры.

Источник: rusvesna.su