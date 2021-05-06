 

В Одесской области перевернулась лодка с пограничниками. Один из них погиб

06.05.2021, 13:40, Новости дня
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Лодка перевернулась на озере Тудорово, погибший оказался майором ГПСУ по имени Константин Коняев, уточнил глава ГПСУ.

“Поиски пограничника продолжались постоянно. К ним присоединились спасатели ГСЧС и сотрудники полиции, а также местные жители. Даже в этой трагической ситуации офицер успел скоординировать действия всех, кто находился с ним в лодке, что в дальнейшем помогло троим пограничникам спастись”, – написал Дейнеко.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1388107398217354&id=100010543215513

Одесское издание “Думская” написало, что тело пограничника нашли в реке Турунчук в районе села Ясько. 

Контекст:

“Думская” перед этим сообщала, что лодка с четырьмя пограничниками перевернулась примерно в 16.00 у границы с Молдовой в Беляевском районе Одесской области. Трое военнослужащих смогли выбраться на берег. Пограничники получили переохлаждение, у одного из них были травмированы ноги.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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