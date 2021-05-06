В июне “Укрзалізниця” возобновит международные рейсы – Криклий

“Восстанавливаем первые международные рейсы на железной дороге. С июня “Укрзалізниця” планирует возобновить железнодорожное пассажирское сообщение в Австрию и Венгрию по направлениям Киев – Вена и Чоп – Захонь. Также ведутся переговоры с [польской транспортной компанией] PKP Intercity и польской железной дорогой”, – написал министр.

По его словам, на международных рейсах будет усилен контроль за соблюдением всех противоэпидемических мер.

В “Укрзалізниці” рассказали, что переговоры о возобновлении пассажирского железнодорожного сообщения активизировались из-за стабилизации ситуации с распространением COVID-19 в Украине и соседних странах.

“Укрзалізниця” уже получила согласование относительно курсирования беспересадочных вагонов Киев – Вена с июня. Также планируется восстановить поезда, курсирующие по маршруту Чоп – Захонь”, – объяснил и.о. председателя правления компании Иван Юрик.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В связи с пандемией железнодорожное сообщение между странами было ограничено или прекращено.

В Украине по состоянию на 6 мая подтвердили почти 2,1 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 45,5 тыс. пациентов с COVID-19, а выздоровело – более 1,7 млн.

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