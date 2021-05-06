 

“Красотка”, “Выглядите на 20 лет”. Шоптенко восхитила модным образом на прогулке

06.05.2021, 13:40, Новости дня
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Шоптенко выбрала для прогулки одежду в стиле casual, надев джинсы с рваными краями, бежевый реглан и черную куртку-косуху. Образ танцовщица дополнила белыми кедами и небольшой сумкой песочного цвета, надетой через плечо.

“Начала свой день в ритме вальса. Но, как обычно, одним вальсом не обойдется”, – написала она.

“Красотка. Столько энергии”, – оценили образ Шоптенко ее подписчики.

“Выглядите на 20 лет”, – написали в комментариях к посту 33-летнего хореографа подписчики.

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Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko)

Контекст:

Шоптенко – двукратная чемпионка мира 2006 года по бальным танцам среди молодежи до 21 года, чемпионка Украины 2007 года в 10 танцах среди молодежи до 21 года.

Хореограф стала известной после победы в первом сезоне шоу “Танцы со звездами” (2006) на канале “1+1”. Она выступала в паре с экс-руководителем студии “Квартал 95” Владимиром Зеленским, который сейчас является президентом Украины. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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