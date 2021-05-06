 

Стоимость частной космической компании Firefly Aerospace украинца Полякова превысила $1 млрд

06.05.2021, 13:40, Новости дня
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Чтобы удовлетворить спрос, фонд Noosphere Ventures Полякова, как основной инвестор Firefly, продал часть своих акций на сумму более, чем $100 млн участникам раунда А и другим акционерам, оставаясь при этом мажоритарным акционером.

После дебютного запуска ракеты Alpha, Firefly планирует привлечь дополнительные $300 млн инвестиций к концу 2021 года.

“Учитывая, что теперь Firefly переходит от стадии разработки на этап коммерческого обслуживания и участия в дополнительных программах, таких как доставка полезной нагрузки на Луну для NASA, пришло время расширить круг инвесторов. Особенно важно, что новые партнеры разделяют нашу миссию “сделать космос доступным для каждого”, – заявил Поляков.

Ранее компания Firefly заключила крупные контракты на запуск ракеты-носителя Alpha с NASA и General Atomics.

Кроме того, недавно Firefly заключила контракт с NASA в рамках программы Lunar Payload Services (CLPS) на сумму $93,3 млн с целью доставки 10 научных аппаратов на поверхность Луны в 2023 году при помощи лунного посадочного модуля Blue Ghost. На данный момент компания завершает подготовку к дебютному запуску ракеты-носителя Alpha с космического стартового комплекса (SLC-2) базы Ванденберг (VSFB).

Контекст:

Макс Поляков – международный предприниматель украинского происхождения в сфере космических технологий и IT, основатель инвестфонда Noosphere Ventures.

Он выкупил американскую аэрокосмическую компанию FireFly Space Systems в 2017 году. Тогда стартап находился на грани банкротства.

Firefly Aerospace – частное аэрокосмическое предприятие с офисами в городе Остин (штат Техас, США) и украинском городе Днепре. Ракетостроительные мощности компании находятся в Техасе, в то время как украинские сотрудники компании в Центре исследований и разработки в Днепре разрабатывают оборудование для ракет.

С участием американских и украинских специалистов компания разрабатывает легкие ракеты-носители Alpha и Beta. Они смогут доставлять в космос одну и четыре тонны груза соответственно. 

21 сентября 2020 года сайт Ain.ua сообщил, что ракета Firefly Alpha прошла успешные предполетные испытания, и опубликовал видео.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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