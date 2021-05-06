Скандалы: Бар с танцполом и золотые потолки

Какие самые дорогие московские квартиры выставляются в России на продажу (фото)

Москва по праву считается одним из самых дорогих мегаполисов мира по стоимости жилья. Агентство недвижимости Savills включает российскую столицу в топ-20 городов с самым дорогим жильем, а в IV квартале 2020 года, по данным Knight Frank, Москва заняла 7-е место в мире по темпам роста стоимости жилой недвижимости. При этом элитное жилье в прошлом году подорожало относительно других городов мира: Москва переместилась с 23-го на 18-е место в рейтинге самых дорогих городов для миллиардеров, который составляет швейцарский частный банк Julius Baer. По стоимости жилой недвижимости Москва поднялась с 15-го на 14-е место, оказавшись на строчку ниже Франкфурта, но опередив Милан.

Многие элитные апартаменты в российской столице выставлены на продажу открыто: предложения можно изучить на таких популярных ресурсах, как ЦИАН или Avito. Forbes отобрал 10 самых дорогих предложений на рынке Москвы, по данным сайтов объявлений (ЦИАН, Avito, ДомКлик). Стоимость квартир начинается от 1,1 млрд рублей, цена одного квадратного метра в них достигает 3,8 млн рублей.

В рейтинг вошли объявления о продаже как на первичном, так и на вторичном рынке жилья. Мы не включали в список квартиры из одного и того же жилого комплекса.

Пентхаус на Патриарших

Стоимость: 2,7 млрд рублей

Стоимость кв. м: 3 млн рублей

Общая площадь: 901 кв. м

Адрес: Гранатный переулок, дом 8, строение 4

Самый дорогой из открыто выставленных на продажу пентхаус Москвы площадью более 900 кв. м располагается на 8-м этаже ЖК «Гранатный палас». По данным ЦИАН, продается он уже больше года.

«Гранатный палас» — это клубный жилой дом на 17 квартир с бассейном, сауной, хамамом, тренажерным залом, массажным кабинетом, косметическим салоном, сигарной комнатой, бильярдом и баром. Начинал строительство девелопер Шалва Чигиринский, затем проект выкупила компания его брата Александра Чигиринского «Снегири». Соинвестором выступала компания «Интеко» Елены Батуриной. Стоимость квадратного метра в здании, построенном в 2009 году, начинается от 2,4 млн рублей. Из окон открывается вид на сквер или на двор бывшего особняка боярыни Морозовой.

Одной из квартир на 7-м этаже владеет экс-супруга президента банка ВТБ Андрея Костина Наталья Гордеева — она получила ее при разделе имущества, писали «Открытые медиа». В соседнем доме «Гранатный, 6», также по данным «Открытых медиа», располагаются квартиры семьи вице-премьера Дмитрия Чернышенко и совладельца Уральской горно-металлургической компании и «Аэроэкспресса» Искандера Махмудова.

Апартаменты на 95-м этаже башни «Федерация»

Стоимость: 2,6 млрд рублей

Стоимость кв. м: 1,2 млн рублей

Общая площадь: 2180,9 кв. м

Адрес: Пресненская набережная, дом 12

Многокомнатные апартаменты более чем на 2000 кв. м с панорамными окнами на последнем этаже башни «Федерация» (самой высокой в Москва-Сити) продаются с пометкой «срочно». Ранее Forbes писал, что они находятся в собственности владельца компании Aeon Романа Троценко. Новые владельцы квартиры не встретятся с многочисленными посетителями здания, обещают продавцы: в их распоряжении — приватное лобби и персональная группа лифтов.

Пентхаус на Тверской

Стоимость: 2,4 млрд рублей

Стоимость кв. м: 2,3 млн рублей

Общая площадь: 1051,2 кв. м

Адрес: 1-я Тверская-Ямская улица, дом 2

За 2,4 млрд рублей можно купить «единственный пентхаус на Тверской» — в жилом комплексе Fairmont & Vesper Residences. Ранее пустовавшую площадку возле метро «Маяковская» застраивает компания Vesper Дениса Китаева (сына высокопоставленной сотрудницы московского стройкомплекса во времена Владимира Ресина Нины Китаевой) и Бориса Азаренко. Комплексом из 36 апартаментов будет управлять сеть Fairmont Hotels: продавец обещает, что покупатели пентхауса на 9-м этаже смогут «идеально отгладить костюм к важной встрече, приготовить ужин к приходу гостей или получить свежие цветы к возвращению из командировки». В объявлении утверждается, что корпус будет сдан во II квартале этого года.

Пентхаус в гостинице «Украина»

Стоимость: 1,7 млрд рублей

Стоимость кв. м: 3,4 млн рублей

Общая площадь: 507,8 кв. м

Адрес: Кутузовский проспект, дом 2/1, корпус 1

В башнях бывшего здания гостиницы «Украина», а теперь Radisson Collection Hotel — одной из сталинских высоток высотой 206 м, продается сразу несколько элитных квартир. Самая дорогая — трехэтажная, с большим балконом и панорамными видами на Москву.

Четырехкомнатный пентхаус в Хамовниках

Стоимость: 1,6 млрд рублей

Стоимость кв. м: 3,8 млн рублей

Общая площадь: 415,5 кв. м

Адрес: Бутиковский переулок, дом 5

Стоимость квадратного метра этой квартиры в ЖК «Бутиковский, 5» — самая высокая из всех предложений на рынке Москвы: 3,8 млн рублей ($50 800). По данным «РИА Недвижимость», в доме есть 25-метровый бассейн, тренажерный зал и сауна, а с собственной террасы открываются панорамные виды на Зачатьевский монастырь и Крымский мост.

1000-метровая квартира в доме управделами президента

Стоимость: 1,6 млрд рублей

Стоимость кв. м: 1,6 млн рублей

Общая площадь: 1000 кв. м

Адрес: Шведский тупик, дом 3

В клубном доме управделами президента выставлен на продажу трехуровневый пентхаус с панорамным видом на Москву (360 градусов). Из гостиной с золотой лепниной открывается вид на Кремль, до которого можно дойти всего за пять минут. Всего в этом доме 15 квартир.

Пентхаус в бывшей усадьбе на Петровке

Стоимость: 1,6 млрд рублей

Стоимость кв. м: 2,2 млн рублей

Общая площадь: 690 кв. м

Адрес: Петровка, дом 21, строение 2

Двухэтажный пентхаус располагается в одном из флигелей исторического здания — усадьбы Шемякина-Соколова на Петровке. 1,6 млрд рублей предлагают заплатить за апартаменты без отделки.

Пентхаус в «Доме на Мосфильмовской»

Стоимость: 1,5 млрд рублей

Стоимость кв. м: 864 104 рубля

Общая площадь: 1717,7 кв. м

Адрес: Мосфильмовская, дом 8

На 51-53-м этажах небоскреба на Воробьевых горах располагается пентхаус The Residence, из окон которого, как утверждают продавцы, «открываются фантастические панорамные виды на Воробьевы горы, здание МГУ, Парк Победы, «Лужники», излучины Москвы-реки». Внутри — гостиная, приемная, зал заседаний, библиотека с дровяным камином, домашний кинотеатр, бар с танцполом, игровая, кинозал и учебные классы для детей, выход на крышу с декоративным бассейном и водопадом. По данным базы недвижимости «Мир квартир», продается этот пентхаус с момента постройки здания в 2011 году.

Пентхаус в ЖК «Воробьевы горы»

Стоимость: 1,5 млрд рублей

Стоимость кв. м: 1,5 млн рублей

Общая площадь: 1000 кв. м

Адрес: Мосфильмовская, дом 70, корпус 6

Двухэтажный пентхаус с двумя бассейнами (открытым и закрытым), саунами и открытыми террасами построен группой ПИК. Квартира без обстановки располагается на 14-м этаже 43-этажного здания. По соседству продается похожий пентхаус «поскромнее» — всего за 1,4 млрд рублей.

Квартира в особняке на Большой Татарской

Стоимость: 1,1 млрд рублей

Стоимость кв. м: 1,1 млн рублей

Общая площадь: 1040 кв. м

Адрес: Большая Татарская, дом 30, строение 2

Особняк на Большой Татарской построен в 2001 году и состоит из двух «зеркальных» квартир на несколько этажей площадью по 525 м, утверждается на сайте агентства недвижимости «Ашимхин и партнеры». Продается, однако, вся площадь целиком. В здании есть тренажерный зал, турецкая и русская бани и мини-бассейн.

Татьяна Ломская