Скандалы: Разработчик «Бурана» не добрался до камеры

Обвиняемый в убийстве ученый Александр Кибальченко разбил голову в СИЗО, пытаясь разобраться с видеонаблюдением

Хорошевский районный суд Москвы продлил до 5 июня содержание под стражей одному из разработчиков многоразового космического корабля «Буран» Александру Кибальченко. Его обвиняют в организации убийства своего зятя — бывшего работника УК «Тройка диалог» Тимура Зайниева. На этот шаг, считают следователи, Александр Кибальченко решился из-за личных неприязненных отношений. А исполнителями убийства выступили четверо бывших сотрудников правоохранительных органов, один из которых уже признался, что получил от заказчика $50 тыс. Защита ученого предлагала за его освобождение крупный залог, а кроме того, указывала на тяжелое состояние его здоровья. Помимо хронических заболеваний обвиняемый получил травму головы, пытаясь добраться до камеры видеонаблюдения.

Заседание суда, на котором рассматривались ходатайства следствия о продлении всем фигурантам содержания в СИЗО, началось поздно вечером 4 мая, а завершилось уже 5-го во втором часу ночи. Как пояснил адвокат обвиняемого, так произошло потому, что его подзащитный не мог лично присутствовать на заседании, а в СИЗО «Матросская тишина», где он содержится в больничной палате для психически больных, не смогли быстро организовать видеосвязь. Заседание, по словам адвоката, началось фактически в ночное время суток — в 22:30. При этом председательствующий не стал прерывать заседание, поскольку 5 мая у Александра Кибальченко и его подельников истекал срок содержания под стражей.

Задержки с видеотрансляцией у обвиняемого Кибальченко возникли еще и потому, что незадолго до этого он сильно ушибся в своей палате, получив сотрясение мозга и открытую черепно-мозговую травму. Во всяком случае, на этом настаивает защита ученого. Хотя следствие оценивает повреждения куда менее драматично.

Источник “Ъ” сообщил, что Александр Кибальченко получил эти травмы, пытаясь снять в палате камеру видеонаблюдения, закрепленную в одном из верхних углов комнаты. Для этого он взобрался на стул, но не удержался и упал.

Господин Карабанов подтвердил эту версию, но обратил внимание на то, что его подзащитный после задержания и ареста находится в состоянии постоянного стресса. Собственно, пояснил защитник, поэтому его клиента и поместили в больницу СИЗО, где заставляют принимать сильнодействующие препараты. Из-за этого Александр Кибальченко не очень хорошо двигается и плохо понимает, что с ним происходит. Как пояснил адвокат Карабанов, и на заседании 4 мая его клиент, общавшийся с судом по видеотрансляции, не раз заявлял, что плохо себя чувствует, из-за чего его защита постоянно просила отложить заседание. Но председательствующий эти просьбы отклонил.

После этого слово предоставили следователю ГСУ СК по Москве, который попросил продлить обвиняемым содержание под стражей до 5 июня. Следует отметить, что перед судом кроме бывшего ученого предстали еще четверо жителей столицы: Владимир Филимончук, Максим Енбеков, Владислав Мельников и Роман Осипов, который и признал вину в убийстве. Само же преступление произошло 5 марта этого года. Cледствие уверено, что его заказчиком выступил Александр Кибальченко, у которого с его зятем Тимуром Зайниевым были очень натянутые отношения. Последний находился в процессе развода с дочерью ученого, и супруги никак не могли поделить совместное имущество, которое в значительной степени было накоплено при участии Александра Кибальченко. При этом господин Зайниев, уверяет адвокат Карабанов, вел себя с бывшими членами семьи довольно вызывающе. Он якобы даже угрожал бывшей жене и ее отцу расправой, если те не пойдут ему навстречу в финансовых вопросах. Возможно, это и решило его дальнейшую судьбу.

Теперь следствие утверждает, что для исполнения убийства Александр Кибальченко нанял Романа Осипова, который представлялся всем полковником ФСБ (хотя в действительности ранее служил в полиции в звании сержанта).

Ему же господин Кибальченко якобы передал и $50 тыс. на организацию и исполнение убийства. А Роман Осипов привлек к делу таких же бывших правоохранителей — Владимира Филимончука, Максима Енбекова и Владислава Мельникова, которые вечером 4 марта напали на Тимура Зайниева, затащили в машину, где и задушили. В дальнейшем тело хотели закопать в гараже на улице Маршала Тухачевского, но злоумышленники не знали, что похитили жертву в месте, оборудованном видеокамерами. И буквально на следующий день сыщики задержали Романа Осипова, который и сдал всех остальных сообщников, включая ученого Кибальченко.

Кратко сообщив подробности дела, представитель ГСУ сослался на тяжесть обвинений, предъявленных подследственным — по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по найму, совершенное группой лиц), а также по ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение, совершенное группой лиц с применением насилия). При этом он заметил, что, выйдя на свободу, обвиняемые могут сразу скрыться, либо уничтожить доказательства, которые еще выявляет следствие. Прокурор полностью солидаризировался с представителем СКР.

В свою очередь адвокат Карабанов просил отпустить подзащитного Кибальченко под залог в 10 млн руб. В суде была даже допрошена супруга бывшего ученого, просившая в случае отказа в залоге перевести ее мужа на домашний арест. Об изменении меры пресечения на любую, не связанную с заключением под стражу, просили и другие обвиняемые, но суд им отказал, продлив всем содержание под стражей еще на месяц.

Адвокат Александр Карабанов заявил “Ъ”, что обязательно обжалует данное решение. А кроме того, он отметил, что считает подзащитного не причастным к убийству зятя, поскольку у того и так было немало недоброжелателей. Дело в том, что господин Карабанов в ходе собственного расследования установил, что Тимур Зайниев в последнее время числился в ООО «Блокчейн тех», занимавшемся привлечением средств граждан для инвестирования на криптовалютной бирже. Но организатор этого бизнеса сбежал из России, успев перевести за границу порядка $4 млн. Поэтому, считает защитник, обманутые граждане могли отомстить господину Зайниеву, так как уже не надеялись на возврат вложенных средств.

Алексей Соковнин