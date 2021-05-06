Мнение: «Рецепт Кулича с ИЗЮМОМ и с ИЗЮМИНКОЙ»

Здравствуйте

Христос Воскресе

Вот такие куличи получились у нас на Пасху в этом году. И не просто с ИЗЮМОМ, а С ИЗЮМОМ С ИЗЮМИНКОЙ. (Про изюминку в конце поста)

Делали куличи не в Москве, как обычно, а на даче в Подмосковье. Даже рецепт взяли нестандартный из интернета, выбирали без особых заморочек. (Рецепт от natalina79 «Кулич пасхальный “Мой идеал”» https://www.povarenok.ru/recipes/show/74344/ ) Кстати, очень вкусно получилось.

Но оказалось, что У НАС НЕТ ИЗЮМА.

Стали искать выход из положения. Нашли. В кухонном шкафу, в углу, в который много лет уже не залезали.

Поэтому Рецепт от natalina79 дополнился такой ИЗЮМИНКОЙ:

«Для изюма в куличи возьмите смесь для глинтвейна. Повыковыривайте изюм из этой смеси. Как следует промойте и размочите в теплой воде до мягкого состояния (поскольку то, что стоит в дальнем углу шкафа может за годы забвения стать жестким). Положите изюм в тесто для кулича.»

Нам повезло, что смесь для глинтвейна оказалась очень качественной, и изюм в ней попался крупный и сладкий.

С Уважением.

мамонтенок

P.S. Анекдот вспомнился (времен СССР):

Завод. Прибегает в цех директор. И говорит: «Мужики! К нам завтра делегация иностранцев приезжает. Надо проявить правильную идеологию и показать, что у нас в СССР лучше всех, и зарплата большая, и все сыты и все довольны, и работа нравится.»

На следующий день иностранную делегацию провели с экскурсией по заводу. Время обеда настало. Собрались в столовой наши рабочие вместе с иностранными гостями. Вдруг Кузьмич достает из сумки огромное блюдо с бутербродами с ЧЕРНОЙ ИКРОЙ. Все удивились, но съели с удовольствием. Иностранцев от пуза накормили.

Иностранцы довольные ушли. Народ у Кузьмича спрашивает: «Кузьмич! У тебя вроде зарплата небольшая. Как ты смог столько икры купить?»

Кузьмич: «Да не покупал я ничего, просто сегодня всю ночь на кухне сидел и глазки из килек выковыривал»

P.P.S. © мамонтенок (потому что ищет путь и идет к своей изначальной, родной, незамучанной человеческой цивилизацией, Маме Природе), 2021 год

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