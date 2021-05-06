 

В Петербурге бабушка напала на обидчика внука

06.05.2021, 13:32, Разное
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На одной из детских площадок в Санкт-Петербурге пожилая женщина накинулась на сидящего на скамейке ребенка. Происходящее сняли на видео камеры наружного наблюдения. Выяснилось, что таким образом бабуля решила защитить от нападок своего внука. Школьник после этого обратился в больницу. Врачи его осмотрели и отправили домой. Однако отец пострадавшего ребенка решил обратиться в полицию.



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