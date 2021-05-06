Эксперт объяснил, почему Судан интересует большинство великих морских держав

По его мнению, российская сторона столкнулась с препятствиями в этом вопросе, поскольку не всем зарубежным партнерам нравится, что Москва может получить базу, поэтому и дальше будут появляться подобные сообщения.

«Нет никаких подтвержденных данных о том, что базы в Судане не будет. Есть определенные спекуляции на эту тему. Насколько они соответствуют действительности, мы не знаем. Во всяком случае никаких официальных заявлений ни с суданской, ни с нашей стороны на эту тему не было», — подчеркнул Илья Крамник.

Ранее СМИ сослались на анонимные источники и распространили информацию о «приостановке» договора по созданию пункта МТО военно-морского флота РФ на берегу Красного моря. Российское посольство в Хартуме опровергло утверждения журналистов и отметило, что не получало официальных уведомлений от властей Судана.

Военный обозреватель назвал экономические интересы причиной такой реакции мирового сообщества на действия РФ.

«Там строится нефтепровод из Южного Судана к побережью Красного моря. В районе Порт-Судана будет размещен нефтеперерабатывающий завод, который будет строиться с российским участием. Наши базы там один из способов обеспечения безопасности этого объекта, с учетом того, что регион не самый спокойный. Есть вероятность террористических атак. Его надо прикрывать», — сказал эксперт.

По его словам, еще нужно учитывать, что это регион интенсивного судоходства, где активно ходят и российские корабли, поэтому военная база на африканской территории —предмет давнего интереса.

«Наш флот так или иначе регулярно проводит там антипиратские операции в районе Африканского рога и на входе в Красное море. У СССР уже была база. Сейчас мы снова пытаемся в районе закрепиться. Например, у Китая есть база в Джибути, у Франции там же, неподалеку и у американцев с англичанами. Регион представляет интерес для большинства крупных морских держав», — завершил он.