Разработчики «Спутника V» попросили ЕК прекратить предвзятые заявления о нем

Производители российской вакцины от коронавируса «Спутник V» направили в адрес еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона письмо с просьбой прекратить предвзятые заявления против препарата, сообщили в аппарате Бретона.

«Мы подтверждаем получение письма», – передает заявление представителя аппарата ТАСС.

20 апреля производители «Спутника V» обратились к Бретону с просьбой прекратить «вводить общественность в заблуждение предвзятыми заявлениями против российской вакцины».

Разработчики подчеркнули, что вакцина может быть доставлена в ЕС «в день утверждения Европейским агентством лекарственных средств (EMA), а не к концу 2021 года», как утверждали в ЕК. «Мы отправили вам письмо, чтобы вы прекратили вводящие в заблуждение комментарии», – заявляли создатели препарата.

Бретон заявлял, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». Позже он заявил, что даже если российскую вакцину разрешат в Европе, «Спутник V» придет слишком поздно. Также еврокомиссар усомнился в том, что в ЕС до конца 2021 года будет доступно необходимое количество доз «Спутник V». Однако страны ЕС уже либо приобрели и начали использовать его, либо собираются это сделать после одобрения европейским регулятором.

В Российском фонде прямых инвестиций спрогнозировали, что процесс сертификации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Евросоюзе завершится в июне.

В конце апреля в Россию прибыли инспекторы EMA, чтобы проверить производство и результаты клинических испытаний «Спутника V».

В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутника V» в ЕС.