 

Еврейская община Москвы возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата

06.05.2021, 13:24, Новости дня
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В четверг Еврейская община Москвы возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата возле Кремлевской стены.

Памятное мероприятие было проведено в честь 26 Ияра, который по еврейскому календарю пришелся в 1945 году на 9 мая, а также является праздником – Днем спасения и освобождения, передает газета «Известия».

Эта дата является религиозным продолжением Дня Победы и Днем благодарности еврейского народа Красной армией за спасение от нацизма.

В торжественной церемонии, прошедшей в Александровском саду, приняли участие главный раввин РФ Берл Лазар и вице-президент Российского еврейского конгресса Герман Захаров.



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