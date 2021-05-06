Еврейская община Москвы возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата

В четверг Еврейская община Москвы возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата возле Кремлевской стены.

Памятное мероприятие было проведено в честь 26 Ияра, который по еврейскому календарю пришелся в 1945 году на 9 мая, а также является праздником – Днем спасения и освобождения, передает газета «Известия».

Эта дата является религиозным продолжением Дня Победы и Днем благодарности еврейского народа Красной армией за спасение от нацизма.

В торжественной церемонии, прошедшей в Александровском саду, приняли участие главный раввин РФ Берл Лазар и вице-президент Российского еврейского конгресса Герман Захаров.