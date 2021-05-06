 

Наталья Водянова о своей новой стрижке: “Это была сумасшедшая идея”

06.05.2021, 13:06, Разное
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Супермодель и общественный деятель 39-летняя Наталья Водянова предстает перед публикой в совершенно разных, порой экстремальных образах исключительно на подиуме или в модных фотосессиях. Она всегда узнаваема и ее прическа редко радикально менялась за годы профессиональной модельной деятельности. Свои волосы Наталья всегда стригла не короче, чем до плеч, а красила лишь во все оттенки своего природного русого – то светлее, то темнее, то добавляя гармоничных тонов пряди.

Но пришло время экспериментов и совершенно нового образа. Наталья Водянова в своем аккаунте в Instagram опубликовала видео, в котором предстала с новой прической. Знаменитый стилист по волосам и автор книг о парикмахерском искусстве Лоран Филиппон отрезал модели густую челку.

У меня была эта сумасшедшая идея, но ты сказал – “Давай, сделаем!”. Также отдельное спасибо Виолетте за финальное “сделай это” и такое вдохновение, – подписала видео модель, и добавила голосом – Как вам?

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Публикация от Natalia Vodianova (@natasupernova)

Преображение Водяновой понравилось большинству пользователям сети. Многие поклонники отметили, что модель с такой стрижкой выглядит моложе, другие заметили, что так Наталья стала немного похожа на Джейн Биркин. В любом случае, это модно, ведь челка – один из трендов этого сезона.



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