Hill – надзорный совет Facebook решил пока не разблокировать аккаунт Трампа

Независимый надзорный совет Facebook решил, что пока не стоит разблокировать аккаунт Дональда Трампа, пишет The Hill. Между тем он также посчитал неуместным, что доступ к странице бывшего президента США был закрыт на неопределённый срок, и рекомендовал компании пересмотреть это наказание.



Reuters

Независимый надзорный совет Facebook принял решение оставить в силе блокировку аккаунта бывшего президента США Дональда Трампа, пишет The Hill.

«Совет решил, что, поддерживая необоснованный нарратив о фальсификациях на выборах и настойчивые призывы к действиям, господин Трамп создал среду, в которой возможен серьёзный риск насилия», — говорится в заявлении этого органа.

Хотя совет поддержал дальнейшую блокировку аккаунта, однако он решил, что приостановка его действия на неопределённый срок неуместна.

Совет попросил компанию Facebook пересмотреть своё решение с целью выработки «соразмерного ответа, соответствующего правилам, применяемым к другим пользователям платформы».

«В течение шести месяцев после принятия этого решения Facebook должен пересмотреть своевольное наказание, наложенное 7 января, и принять решение об уместном наказании», — говорится в сообщении.

Сопредседатель надзорного совета Майкл МакКоннелл заявил журналистам о существовании «серьёзной вероятности» того, что любое решение, которое в конечном итоге примет Facebook в отношении аккаунта Трампа, окажется вновь на рассмотрении совета.

Топ-менеджер соцсети Ник Клегг заявил, что на время пересмотра первоначального решения компании Трамп останется отстранённым от использования платформы.

Бывший президент США был удалён с платформы в начале этого года на основании постов, опубликованных им в связи со смертоносным бунтом на Капитолийском холме 6 января.