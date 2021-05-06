Мнение: Почему жить в России лучше, чем в ЮАР

Меня спросили — чего же надобно этим «несчастным» из ЮАР, если средняя зарплата там 90 тысяч рублей в месяц, а минимальная — 15 тысяч. Дескать, как можем мы, россияне, смотреть на южноафриканцев сверху вниз, если они зарабатывают больше нас.

Для начала напомню, что зарплаты — не главное. К примеру, Петербург на днях ожидаемо возглавил рейтинг лучших регионов для жизни. Вместе с тем по средней зарплате Петербург не входит даже в первую десятку регионов: в Москве, в Московской области, на Камчатке, в Тюмени зарплаты гораздо выше, чем у нас. Вместе с тем Петербург считается отличным местом для жизни, причём не только по умозрительным расчётам экспертов, но и по опросам реальных россиян:

https://www.rbc.ru/economics/26/04/2021/6078136e9a7947d0e9e1b1fb

Причин несколько. Во-первых, у нас продаётся ленинградский хлебец, который очень хорош и с сыром, и даже в естественном своём виде. Во-вторых, Петербург населён интеллигентными и добродушными людьми, с которыми приятно иметь дело. Типичная петербургская история. Когда я недавно продавал квартиру другой петербурженке, покупательница посмотрела на нас с s0no и решила, что может обойтись без своего агента, так как мы выглядим приличными людьми, которые помогут ей с оформлением документов. С покупателями из регионов не так: они при покупке квартиры внимательно проверяют каждую мелочь, каждую запятую. Кстати, квартиры в Петербурге стоят вполне разумных денег: несмотря даже на льготную ипотеку, которая сильно осложнила жизнь россиянам, взвинтив цены на жильё.

Есть у Петербурга и множество других достоинств, перечислять которые я сейчас не буду. Результат на табло: половина российской молодёжи мечтает переехать именно в Петербург.

С ЮАР далеко не всё так просто. К неплохим по российским меркам зарплатам добавляется высочайшая безработица. За чертой бедности живёт половина (!) чернокожего населения. Каждый третий негр в стране не имеет официальной работы, из-за чего он вынужден или промышлять криминалом, или работать нелегально, зарабатывая по несколько тысяч рублей в месяц. Прожить на эти деньги в ЮАР можно, но крайне бедно: в каком-нибудь самострое без канализации, в тауншип-гетто, среди идейных бездельников и преступников.

Кроме того, у власти в ЮАР находятся насквозь отмороженные социалисты, которые начали уже воплощать в жизнь лозунг «отнять и поделить». Если им удастся довершить начатое, — а пока что у нас нет оснований сомневаться в их намерениях, — белые будут выключены из экономики, так как им придётся или бежать из страны, или воевать против государства с оружием в руках. Как показывает исторический опыт, богаче от этого негры не станут.

Тропическая Африка (Африка к югу от Сахары) — несчастливый регион. Иногда там появляются островки временного благополучия, — Эфиопская империя, например, — однако в итоге всё неизбежно скатывается в традиционные для Африки войны и нищету. Одна из главных причин, конечно же, в той самой чёрной культуре, которую сейчас с фатальной настойчивостью пытаются пропагандировать в США: культуре, согласно которой право частной собственности не имеет значения, так как все богатства должны быть отобраны у владельца, после чего по справедливости поделены между всем племенем.