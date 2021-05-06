«43 плюс 10»: Максим Фадеев принимает поздравления друзей с днем рождения

Сегодня, 6 мая, свой день рождения празднует композитор и продюсер Максим Фадеев. Именинник пошутил в своем микроблоге Instagram, что ему исполнилось «43 плюс 10».

Максим Фадеев опубликовал видео, на котором он запечатлен в темном пальто с норковым воротником. Свой образ он дополнил короткой стильной вязаной шапкой. Композитор под ритм джаза продефилировал по подземной парковке.

Как пишет издание Teleprogramma, именинника начали поздравлять поклонники и звездные коллеги. Продюсер Иосиф Пригожин пожелал Максиму Фадееву здоровья, а также поблагодарил его за музыку, которая никого не оставляет равнодушным. К пожеланиям присоединился оперный исполнитель Юсиф Эйвазов, а также певица Катя Лель. Писательница Лена Ленина назвала композитора «гениальнейшим и мудрейшим».