 

«43 плюс 10»: Максим Фадеев принимает поздравления друзей с днем рождения

06.05.2021, 12:50, Разное
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Сегодня, 6 мая, свой день рождения празднует композитор и продюсер Максим Фадеев. Именинник пошутил в своем микроблоге Instagram, что ему исполнилось «43 плюс 10».
Максим Фадеев опубликовал видео, на котором он запечатлен в темном пальто с норковым воротником. Свой образ он дополнил короткой стильной вязаной шапкой. Композитор под ритм джаза продефилировал по подземной парковке.

Как пишет издание Teleprogramma, именинника начали поздравлять поклонники и звездные коллеги. Продюсер Иосиф Пригожин пожелал Максиму Фадееву здоровья, а также поблагодарил его за музыку, которая никого не оставляет равнодушным. К пожеланиям присоединился оперный исполнитель Юсиф Эйвазов, а также певица Катя Лель. Писательница Лена Ленина назвала композитора «гениальнейшим и мудрейшим».



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