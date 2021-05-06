 

Алексей Чумаков решил отказаться от участия в шоу «Маска»

06.05.2021, 12:50, Разное
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Участником музыкального шоу «Маска» от НТВ мог стать актер и певец Алексей Чумаков, но он принял решение отказаться от съемок.
Многочисленные поклонники ожидали увидеть на шоу Чумакова в связи с его эффектным появлением в новогоднем выпуске программы. В нем он появился вместе с женой – Юлией Ковальчук, с которой исполнил известную песню Евы Польны «Беги от меня».

Проект бы не стал для Чумакова первым, ранее он принимал участие в подобных музыкальных телешоу не раз, прошел в финал вступительного сезона шоу «Народный артист» и дважды (в 2013-м и 2016-м годах) одерживал победу в передаче «Один в один».

Чумаков, несмотря на успех в такого рода шоу, заявил, что не намерен больше принимать участие в «Маске», но отметил, что объективно проект восхищает своей масштабностью и исполнители, которые согласились принять участие, должны понимать, какая на них лежит ответственность.

О причинах отказа Чумаков сказал, что ему надоели «костюмировано-гримировочные» шоу и участие в них. Фанаты не хотели верить, что их лишили дополнительной возможности увидеть на экранах любимого артиста, о чем свидетельствуют комментарии в социальных сетях.

Источник: www.vokrug.tv



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