 

Ведущий «ДОМа-2» Влад Кадони признался, что искал девушку на сайтах знакомств

06.05.2021, 12:50, Разное
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Несмотря на привлекательную внешность и успешную карьеру, 34-летний Влад Кадони все еще одинок. Ведущий «ДОМа-2» признался, что он искал себе девушку на сайтах знакомств.
Благодаря своему опыту он теперь может рассказать, с какой целью представительницы прекрасного пола регистрируются на подобных площадках. Девушек Влад Кадони условно разделил на несколько категорий. Одни сразу пытались оценить материальное положение мужчины, другие – хотели только виртуального общения. Еще один тип девушек – это те, кто так сильно хочет построить отношения, что сразу намекает на совместных детей.

Как пишет издание «Глобалмск», в Сети появились домыслы по поводу того, почему Влад Кадони согласился стать ведущим скандального проекта «ДОМ-2». По некоторым данным, он будет сам пытаться строить отношения с участницами реалити-шоу. Эти предположения в одном из интервью знаменитость развеял. При этом, Влад Кадони заявил, что не станет отвечать девушкам, которые первые напишут в социальных сетях. Он уверен, что инициировать знакомство должен представитель сильного пола.

Влад Кадони признался, что его попытки построить отношения с помощью сайтов знакомств успехом не увенчались. Потенциальные спутницы не разделяли его взглядов на жизнь.



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