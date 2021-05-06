 

Нардепы на встрече с Блинкеном просили назначить Квин послом США в Украине

06.05.2021, 12:48, Новости дня
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На встрече также присутствовали заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

“Прозвучала просьба назначить спецпредставителя по Украине – Кристину Квин в качестве посла на постоянной основе”, – говорится в сообщении.

Во время встречи Блинкен заявил, что США “являются стратегическим союзником Украины в сфере безопасности и построения демократических институтов”. Госсекретарь Соединенных Штатов заверил в максимальной поддержке Киева со стороны Госдепартамента и президента США Джо Байдена. Также, как подчеркнул Блинкен, есть двусторонняя поддержка Украины в Сенате США.

Украинская сторона в свою очередь попросила поддержки Вашингтона в получении ПДЧ в НАТО.

Контекст:

Заместитель главы миссии США в Украине Кристина Квин заняла пост временной поверенной по делам Соединенных Штатов в начале января 2020 года.

Квин сменила на посту Уильяма Тейлора, который выполнял обязанности временного поверенного в делах США с 18 мая 2019 года. Тейлор прибыл в Украину после отставки посла Мари Йованович. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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