 

Зеленский пригласил Байдена посетить Украину с официальным визитом

06.05.2021, 12:48, Новости дня
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“Я пригласил президента США с официальным визитом приехать в Украину в этом году, в год 30-летия нашей Независимости. Я не знаю, в каком формате может пройти эта встреча – это зависит от двух стран. Сейчас приглашение президент США от нашей страны получил. Я верю, что эта встреча будет, она важна для обеих наших стран”, – подчеркнул Зеленский.

Блинкен в свою очередь отметил, что из-за пандемии COVID-19 Байден не совершает международных визитов, однако посетит Украину, как только сможет.

“Я благодарен за приглашение посетить Украину, которое передам президенту Байдену, как только вернусь. Особенно после того, как мы хорошо пообщались с вами. Мы найдем время, чтобы приехать в Украину. Президент уже четыре месяца в офисе, но в ближайшее время, возможно, он сможет выезжать из страны и посетит Украину”, – сказал Блинкен.

Контекст:

Зеленский вступил в должность президента Украины 20 мая 2019 года. 25 сентября он в Нью-Йорке встречался с тогдашним президентом США Дональдом Трампом.

Байден стал главой Белого дома 20 января 2021 года. 2 апреля он впервые с момента вступления в должность позвонил Зеленскому.

По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, Министерство иностранных дел, посольство Украины в США и Офис президента Украины активно работают над организацией встречи Байдена и Зеленского. При этом она также отметила, что этот процесс усложняет пандемия коронавируса.

Его администрация последовательно поддерживает Украину. Байден после инаугурации неоднократно высказывал свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, в том числе в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, на Мюнхенской конференции и в День сопротивления оккупации Крыма.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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