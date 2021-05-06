Расследование авиакатастрофы АН-26 в Харьковской области завершено – прокуратура

По итогам расследования шестеро военнослужащих подозреваются в необеспечении безопасности полетов, нарушении правил подготовки и проведения полетов, а также халатном отношении к военной службе (ст. 416, ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины). Среди них – командующий Воздушными силами ВСУ Сергей Дроздов, бывший командир воинской части А4104 и два его заместителя, бывший руководитель полетами на аэродроме “Чугуев” и на то время исполняющий обязанности начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба.

По информации Офиса генпрокурора, допущенные нарушения носили системный характер и были допущены на стадии подготовки к полетам, поскольку на борту самолета находились лица, которые вообще не должны там быть. Нарушения были и в ходе самого полета, который был разрешен с нарушением правил эксплуатации летательного аппарата и правил осуществления полетов. А когда произошла кризисная ситуация, руководство полетами не предприняло достаточных адекватных мер для избежания авиакатастрофы.

В ГБР, которое проводило досудебное расследование по этому делу, сообщили, что в ходе следствия было проведено более 150 различных экспертиз.

Подозреваемым, их защитникам и потерпевшим (родственникам погибших) сообщено о завершении досудебного расследования и предоставлен доступ к материалам производства. После того, как они с ними ознакомятся, обвинительный акт будет направлен в суд.

Контекст:

Учебный самолет Ан-26Ш упал и загорелся в 2 км от военного аэродрома Чугуева вечером 25 сентября 2020 года. На его борту находилось 27 человек: семеро военнослужащих (члены экипажа и инструкторы) и 20 курсантов Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

26 человек погибли. Единственным выжившим стал курсант Вячеслав Золочевский.

По данным Службы безопасности Украины, за несколько минут до катастрофы командир самолета сообщил об отказе левого двигателя и запросил посадку, однако по неустановленной причине воздушное судно разбилось в стороне от взлетно-посадочной полосы.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский 7 октября сообщил, что расшифровка черных ящиков потерпевшего крушение учебного самолета Ан-26Ш позволила установить содержание переговоров между членами экипажа и руководителями полетов. “Расследование показало наличие грубых нарушений как в исполнении полетных заданий, так и в организации полетов в целом”, – отметил Уруский.

По информации Уруского, трагедия произошла из-за отсутствия действенного контроля по организации и выполнению полета, системных нарушений правил выполнения полетов в Харьковском национальном университете Воздушных сил и недостаточной профессиональной подготовки экипажа.

Родственникам погибших курсантов выплатили компенсации.

22 декабря Печерский районный суд Киева арестовал руководителя полетов Александра Жука и командира воинской части А4104 в Чугуеве Вячеслава Глазунова. В конце марта Глазунову изменили меру пресечения на домашний арест, Жук остается под стражей, сообщило издание Newsroom.

В деле о крушении Ан-26Ш фигурирует командующий Воздушными силами Украины Сергей Дроздов. 22 декабря Печерский райсуд Киева отпустил его под личное обязательство.

30 апреля о подозрении в нарушении правил подготовки и проведения полетов, а также халатном отношении к военной службе (ст. 416, ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины) сообщили еще трем военнослужащим – бывшему начальнику Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба, заместителю командира воинской части А4104, где произошло крушение, и заместителюкомандира указанной воинской части по летной подготовке. 3 мая суд отправил их под ночной домашний арест.

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