Беременная Осадчая показала фигуру в шортах и оголила талию

“Теперь я точно знаю, что удлиняет время – активный отдых. Если будете рядом с Даламан, обязательно посетите античный город Каунос, 1500 лет до н.э. Невероятно”, – написала она.

Осадчая запечатлеа в шортах, рубашке, завязанной в узел на талии и шляпе.

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Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Контекст:

В Турции Осадчая отдыхает вместе с мужем и коллегой Юрием Горбуновым.

18 апреля в эфире шоу “Голос країни” на “1+1” Катя Осадчая появилась в желтом платье с оборками на животе, чем спровоцировала слухи о беременности. А 1 мая в программе “Светская жизнь” на “1+1” телеведущая призналась, что ждет ребенка.

У Осадчей двое детей: 18-летний Илья и четырехлетний Иван.

Отец Ильи – бизнесмен Олег Полищук. Иван – сын телеведущей от ее нынешнего супруга и коллеги Юрия Горбунова. Он родился в 2017 году. Осадчая и Горбунов поженились незадолго до рождения сына.

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