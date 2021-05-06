 

Беременная Осадчая показала фигуру в шортах и оголила талию

06.05.2021, 12:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Теперь я точно знаю, что удлиняет время – активный отдых. Если будете рядом с Даламан, обязательно посетите античный город Каунос, 1500 лет до н.э. Невероятно”, – написала она.

Осадчая запечатлеа в шортах, рубашке, завязанной в узел на талии и шляпе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Контекст:

В Турции Осадчая отдыхает вместе с мужем и коллегой Юрием Горбуновым.

18 апреля в эфире шоу “Голос країни” на “1+1” Катя Осадчая появилась в желтом платье с оборками на животе, чем спровоцировала слухи о беременности. А 1 мая в программе “Светская жизнь” на “1+1” телеведущая призналась, что ждет ребенка.

У Осадчей двое детей: 18-летний Илья и четырехлетний Иван.

Отец Ильи – бизнесмен Олег Полищук. Иван – сын телеведущей от ее нынешнего супруга и коллеги Юрия Горбунова. Он родился в 2017 году. Осадчая и Горбунов поженились незадолго до рождения сына.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.10 / CNN – Трамп назвал своё заражение коронавирусом «Божьим благословением»

27.06 / В ОП заявили о «жесточайшем контроле» соблюдения стандартов ЦИК при голосовании

04.10 / Глобальное потепление: ночь перегревается больше, чем день

17.11 / COVID-19 в Украине. Меньше всего тестированиями охвачена Днепропетровская область

18.04 / США и Китай приняли совместное заявление по климату

20.07 / Россия и Китай ставят на упадок Запада

02.09 / Канада, США, ЕС и Британия обсудили возможные санкции против Белоруссии

01.07 / В Тегеране в клинике произошел взрыв, СМИ сообщают о 19 погибших

10.02 / Россия раскритиковала «демократичную» борьбу Латвии с детскими передачами

30.07 / Глава СК поручил провести проверку экологической проблемы в Усолье-Сибирском

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика