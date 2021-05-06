Песков прокомментировал информацию Bellingcat, что агенты ГРУ Петров и Боширов работают на Кремль

Он отметил, что не располагает такой информацией, и подчеркнул, что в Кремле “работать невозможно”, потому что это историческое здание, в котором располагается резиденция президента РФ и подразделение администрации.

По словам Пескова, ему также неизвестно, что “Петров” и “Боширов” работают в администрации президента. “Не думаю”, – подчеркнул спикер главы Кремля.

Песков объяснил это тем, что в администрации российского президента “нет подразделения, которое занимается спортивным питанием”.

В сентябре 2018 года в интервью российской пропагандистке Маргарите Симоньян Мишкин и Чепига утверждали, что работают в фитнес-индустрии. “Касается спортивного питания, витамины, микроэлементы, протеины, гейнеры и так далее”, – говорил “Петров”.

Контекст:

В опубликованном 5 мая интервью чешскому изданию Novinky расследователь Bellingcat Христо Грозев рассказал, что Мишкин и Чепига получили повышение и теперь работают на Кремль. По его словам, они получили новую работу, потому что больше не могут работать как шпионы, и теперь стали важными представителями Кремля для разных российских регионов.

Имена Мишкина и Чепиги стали широко известны после отравления российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, которое случилось 4 марта 2018 года. Скрипалей отравили разработанным в РФ нервно-паралитическим агентом “Новичок”, но им удалось выжить.

5 сентября 2018 года в прокуратуре Британии назвали фамилии, под которыми подозреваемые в совершении отравления въехали в страну, – Александр Петров и Руслан Боширов. Тогдашний премьер-министр страны Тереза Мэй подчеркнула, что они являются офицерами ГРУ.

Расследователи группы Bellingcat и российского издания The Insider выяснили, что человек, известный под фамилией Боширов, – это полковник ГРУ Анатолий Чепига, а Александр Петров – это врач из ГРУ Александр Мишкин.

Позже российская пропагандистка Маргарита Симоньян опубликовала интервью с ними. Петров и Боширов заявили, что прибыли в Солсбери на экскурсию и что Петров и Боширов – их настоящие фамилии и они не работают на ГРУ. Также они заявили, что отравляющих веществ у них с собой во время поездки в Великобританию не было.

В последние недели имена Мишкина и Чепиги всплыли в связи со скандалом со взрывами на чешских складах с боеприпасами, случившимися в 2014 году. Власти Чехии заявили, что они могут быть причастны к этим взрывам, полиция страны объявила их в розыск.

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