Скандалы: Деньги из «чулков»

Россияне проедают сбережения со скоростью 7 миллиардов рублей в день

Резкое ускорение инфляции и падение уровня жизни вернули российских потребителей в режим проедания сбережений. По итогам первого квартала россияне получили 14,3 триллиона рублей доходов, а потратили на покупку товаров и услуг 14,904 триллиона, следует из данных Росстата. Разница была покрыта из сбережений, которые за три месяца сократились на 604,3 млрд рублей. Средняя скорость, с которой таяли накопления на счетах и в наличных, достигла 6,7 млрд рублей в день, или 280 млн рублей в час.

Люди проедают запасы по мере того, как их реальные доходы продолжают падать (-3,6% в первом квартале), а инфляция бьет рекорды за 5 лет по широкой потребительской корзине и за 6 лет — на рынке продовольствия и лекарств.

Ожидая дальнейшего ускорения роста цен, «люди, по ощущениям, потребляют «как в последний раз», говорит директор по инвестициям ИК «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.

Общий объем потребительских расходов остается ниже докризисного примерно на 2%, но по сравнению с четвертым кварталом спад замедлился почти втрое.

Помимо сбережений в ход идут банковские кредиты, выдача которых «ускоряется и вскоре достигнет темпов конца прошлого года», отмечает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

По данным ЦБ, за январь-март физлица взяли в банках 1,217 трлн рублей новых займов, увеличивая долг со средней скоростью 13,5 млрд рублей в день, или 563 млн рублей в час.

Общий размер задолженности физлиц перевалил за 21 трлн рублей, а долговая нагрузка достигла 18,7% от доходов, что является рекордом за всю современную историю страны.

По итогам 2020 года реальные доходы россиян откатились на минимум за 10 лет, зарплаты в долларовом выражении упали на 11-летнее дно.

Начало 2021 года принесло ухудшение по всем статьям доходов, отмечает Мурашов: «Просели как зарплаты и социальные трансферты, так и прочие доходы населения. Причем, судя по тому, что реальные зарплаты работников организаций в январе-феврале росли, это означает, что ухудшение наблюдалось в «сером» сегменте рынка труда».

Антирекордсменом стал сегмент малого и среднего бизнеса, где зарплаты рухнули на 17% в годовом выражении (по оценке бизнес-омбудсмена Бориса Титова).

Минэкономразвития России прогнозирует рост реальных доходов россиян в 2021 году на 3%. В конце апреля глава ведомства Максим Решетников анонсировал изменение методики подсчета этого показателя Росстатом.

Сделать расчеты «более полными», по словам Решетникова, можно «за счет уточнения состава данных, расширения состава обрабатываемых источников информации».