 

Как зарубежные волонтеры готовятся ко Дню Победы

06.05.2021, 12:40, Разное
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Волонтеры из Германии, Польши, Латвии, Армении, Киргизии и других стран благоустраивают памятные места и воинские захоронения, поздравляют ветеранов, рассказывают молодежи об истории Победы.

“Это прямое доказательство того, что и за рубежом обычные люди помнят подвиг советских солдат и вклад Советского Союза в общую Победу», – цитирует газета “Взгляд” главу “Волонтеров Победы” Ольгу Амельченкову.

С 6 по 10 мая активисты проведут первый Международный обмен добровольцев. Волонтеры из Крыма отправятся в Киргизию и наоборот. Опытом обменяются также Египет и Ямало-Ненецкий автономный округ.

В Латвии, несмотря на позицию властей, добровольцы проводят акцию “Георгиевская ленточка”. В 2020 году Сейм республики запретил этот символ Победы.

Волонтеры передают его желающим через почтовые ящики. Чтобы получить ленточку, жителям республики нужно было оставить заявку на странице “Волонтеров Победы” в Facebook.

В бельгийском городе Льеж активисты провели акцию “Сад Памяти”. Волонтеры благоустроили территорию интернационального мемориала Куант, очистили аллеи, посадили молодые ели. Также добровольцы поздравили ветерана Ивана Башкатова.

Кроме того, волонтеры Победы участвуют в акции “Бессмертный полк онлайн”. Они рассказывают о своих родственниках, прошедших Великую Отечественную войну.



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