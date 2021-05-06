 

Трамп раскритиковал соцсети за атаку на выборный процесс

06.05.2021, 12:40, Разное
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Согласно оценке многих экспертов, американские социальные сети приняли активное участие в предвыборной кампании в США. В результате скоординированных действий Фейсбука, Твиттера и других площадок произошел так называемый деплатформинг Дональда Трампа.

Иными словами, он попросту лишился любой возможности через интернет общаться со своими сторонниками. При этом в официальных СМИ выступления тогда еще действующего главы государства также подвергались цензуре. По мнению некоторых специалистов, это стало одним из факторов, согласно которым Дональд Трамп не смог получить решающего перевеса в голосах во время выборов президента США.

То, что сделали Фейсбук, Твиттер и Гугл, по мнению Дональда Трампа, “абсолютный позор” для страны, заявил Дональд Трамп. Эти компании, по его мнению, должны заплатить политическую цену за то, что они сделали.

“Им больше никогда нельзя позволять разрушать и превращать в руины наш выборный процесс”, – уверен Дональд Трамп.

Ранее социальные сети в США в очередной раз признали оправданными и законными действиями блокировку Дональда Трампа. Для общения со своими сторонниками он был вынужден запустить отдельный портал.



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