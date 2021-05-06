Правительство предложило запретить жидкости для электронных сигарет

В рамках реализации антитабачной концепции предлагается проработать вопрос о запрете на использование жидкостей для электронных сигарет и различных добавок, усиливающих зависимость, следует из документа, утвержденного премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Будет проработан вопрос о введении запрета на использование ароматизаторов, красителей, а также усиливающих зависимость добавок во всех никотинсодержащих изделиях. В том числе это коснется жидкостей для электронных сигарет», – говорится в сообщении на сайте правительства.

Также предлагается изменить требования к упаковке сигарет. «Предполагается усовершенствовать требования к упаковке табачных изделий на основе рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. В частности, будет проработан вопрос о производстве стандартных по размеру и обезличенных упаковок, 75% площади которых должны занимать рисунки или фотоизображения о вреде курения», – добавили в правительстве.

Помимо этого, в планах ввести запрет на классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ. Как подчеркивается в документе, это позволит не вводить в заблуждение потребителей.

«В рамках этой работы планируется усилить контроль за соблюдением законодательства в части запрета рекламы табачных изделий, повысить эффективность борьбы с незаконным производством и оборотом такой продукции», – сказано в сообщении.

Всего план содержит более 20 мероприятий, цель которых – профилактика курения и сокращение спроса на табачную продукцию.

Напомним, в июле прошлого года президент Владимир Путин подписал закон, распространяющий действующие в отношении обычной табачной продукции ограничения, на вейпы, кальяны и снюсы.

В 2019 году на тот момент премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении антитабачной концепции, предусматривающей снижение числа курильщиков среди взрослого населения к 2035 году до 21%.