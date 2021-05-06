 

Лавров указал на манию безнаказанности ЕС

06.05.2021, 12:32, Новости дня
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Брюссель обуревает мания безнаказанности, но это путь в никуда, сообщил глава российского МИДа Сергей Лавров, говоря об угрозах Евросоюза ввести новые антироссийские санкции.

«То, что Евросоюз сообщил о нелегитимности и отсутствии международной правовой обоснованности наших действий, означает лишь одно: что Евросоюз считает, что ему все дозволено. И когда Евросоюз начинает угрожать нам новыми санкциями, я просто начинаю уже думать, что помимо вот этого ощущения вседозволенности и непогрешимости, ЕС начинает быть обуреваем еще одной манией – имею в виду полную безнаказанность», – передает его слова РИА «Новости».

«Мне кажется, это путь тупиковый… Агрессивное русофобское лобби в Евросоюзе делает свою работу… Не можем не отвечать на эту враждебность», – подчеркнул Лавров.

Он добавил, что выпады стран Запада в отношении РФ Москва не оставит безнаказанными. «Вот эта череда санкций, которую запустили члены Евросоюза и другие западные страны, включая США, конечно, она продолжается. Мы не будем оставлять без ответа подобного рода выпады в отношении России, представителей российского руководства, парламентариев Российской Федерации, наших компаний, которые повинны, по мнению Евросоюза, только в том, что они зарегистрированы в стране, которую Евросоюз решил объявить агрессором без каких-либо убедительных оснований и абсолютно нелегитимно», – подчеркнул Лавров.

Министр отметил, что Брюссель разрушил архитектуру отношений с Россией «в связи с теми событиями, которые произошли на Украине, в Крыму, и которые не понравились нашим западным коллегам».

При этом, сказал глава МИД России, это Москва должна была бы иметь претензии к ЕС за поддержку и поощрение переворота на Украине вопреки своим обязательствам.

Напомним, 2 марта Евросоюз впервые ввел санкции против РФ в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала цирком ситуацию с новыми санкциями ЕС, который таким образом пытается отвлечь внимание от своих внутренних проблем.

Позже Россия объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Москва ввела ограничения на въезд в страну восьмерых граждан ЕС, в том числе главы Европарламента Давида Сассоли и шведского химика Осы Скотт, заявившей, что блогер Алексей Навальный был отравлен «Новичком». Главе представительства ЕС в РФ Маркусу Эдереру вручили ноту об ответных шагах в связи с санкциями. Европарламент назвал российские санкции «атакой на европейскую демократию».



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