Южная Корея собралась запустить собственную ракету-носитель

Первая космическая ракета-носитель, изготовленная с применением исключительно южнокорейских технологий, будет запущена в октябре 2021 года, сообщил директор Корейского института аэрокосмических исследований Ли Сан Рюль.

По его словам, сборка 200-тонной трехступенчатой ракеты «Нури» ведется в соответствии с графиком и «без каких-либо проблем». После завершения сборки первой, второй и третьей ступеней ракета будет полностью готова и перевезена на стартовую площадку, подготовка которой также успешно завершается, передает ТАСС.

Отмечается, что южнокорейские ученые разрабатывают отечественную космическую ракету-носитель с 2010 года. На реализацию проекта были выделены средства в размере 2 трлн вон (1,79 млрд долларов).

Первый запуск ракеты планируется с макетной полезной нагрузкой. В мае 2022 года с ее помощью планируется вывести на орбиту 200-килограммовый спутник.

В 2013 году страна запустила космическую ракету-носитель «Наро», однако ее первая ступень была изготовлена в России.