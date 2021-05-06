 

День рождения принца Арчи: поздравления от Кейт Миддлтон и принца Уильяма, принца Чарльза и Камиллы

06.05.2021, 12:12, Разное
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Сегодня 6 мая с самого утра члены британской королевской семьи начали поздравлять принца Арчи. Первой была прабабушка – Ее Величество Елизавета II. Поздравительный пост на официальном аккаунте Букингемского дворца появился в 7 утра по местному лондонскому времени. Следом первенца Меган Маркл и принца Гарри поздравили дедушка Чарльз и его супруга Камилла, герцогиня Корнуолльская. Их сообщение тоже было крайне коротким, а фото – архивным, сделанном во время крестин маленького принца в июле 2019 года. К слову этим же снимком дедушка Чарльз отметил и первый день рождения младшего внука. Уже тогда принц Арчи был вдали от монарших родственников – в Америке. 

С Днем рождения, Арчи, которому сегодня исполнилось 2 года, – было подписано фото.

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Публикация от Clarence House (@clarencehouse)

Пока в Лос-Анджелесе, где сейчас находится именинник принц Арчи, 6 мая только наступило и за окном ночь, в Лондоне – уже доброе утро – разница во времени между этими городами – 8 часов. Поэтому после дедушки, сына принца Гарри и Меган Маркл поздравил дядя, принц Уильям, и его супруга Кейт Миддлтон.

Желаем Арчи счастливого 2-ого дня рождения, – написали герцог и герцогиня Кембриджские на своей официальном аккаунте в Instagram. К слову, фото с поздравлением снова с крестин мальчика, на этот раз парадный портрет всего королевского семейства.

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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge)

Напомним, что Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор – восьмой правнук королевы Великобритании и первый ребенок принца Гарри и его жены Меган Маркл, герцога и герцогини Сассекских – появился на свет 6 мая 2019 года. Долгожданную новость венценосные родители сообщили подданным в тот же день.

Мы рады сообщить, что у Их Королевских Высочеств Герцога и Герцогини Сассекских родился сын ранним утром 6 мая – в 5:26. Его вес составляет 3260 г. Герцог присутствовал на родах. Герцогиня и малыш здоровы и чувствуют себя хорошо. Пара благодарит подданных за поддержку и неравнодушие. Остальные детали будут озвучены в ближайшие дни, – говорилось в заявлении.



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