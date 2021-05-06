 

Американские астрономы впервые измерили ядро Венеры

06.05.2021, 12:02, Новости дня
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Несмотря на то, что Венера – наша соседка, у астрономов до сих пор не было точных данных о ее ядре. Измерения удалось произвести астрономам из Соединенных Штатов.

Кроме того, ученые уточнили продолжительность суток на Венере и наклон оси этой планеты. Так, стало известно, что сутки на Венере длятся в 243,0226 раза дольше, чем на Земле. А угол наклона при вращении вокруг своей оси составляет 2,6392. Как видим, условия сильно отличаются от Земных, говорят ученые. Там слишком длинные дни и ночи, а также практически нет смен времен года.

Для того чтобы произвести расчеты, астрономам пришлось наблюдать за Венерой около 15 лет. О подробностях исследования они опубликовали статью в журнале Nature Astronomy.



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